Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB поки не планує виходити з Росії, - Financial Times

Американська нафтосервісна корпорація SLB ("Шлюмберже)" заявила, що не планує виходити з Росії, попри тиск Заходу.
Про це в інтерв'ю Financial Times заявив її керівник Олів'є Ле Пеш.
Він розповів, що компанія виконує свої контракти і поки що не ухвалила рішення щодо того, чи продавати свої російські підрозділи за прикладом двох своїх найбільших конкурентів ‒ Baker Hughes і Halliburton.
У заяві SLB зазначається, що компанія рішуче заперечує заяви про те, що вона "будь-яким чином схвалювала або підтримувала насильство проти народу України".
- У березні 2022 року SLB припинила нові інвестиції та розгортання технологій у Росії, а в липні 2023 року, після ескалації санкцій, зупинила поставки продукції в РФ. Однак, вона все ще зберігає присутність у країні.