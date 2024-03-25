Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB поки не планує виходити з Росії, - Financial Times

Компанія виконує свої контракти і поки що не ухвалила рішення щодо того, чи продавати свої російські підрозділи.

Американська нафтосервісна корпорація SLB ("Шлюмберже)" заявила, що не планує виходити з Росії, попри тиск Заходу.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявив її керівник Олів'є Ле Пеш.

Він розповів, що компанія виконує свої контракти і поки що не ухвалила рішення щодо того, чи продавати свої російські підрозділи за прикладом двох своїх найбільших конкурентів ‒ Baker Hughes і Halliburton.

У заяві SLB зазначається, що компанія рішуче заперечує заяви про те, що вона "будь-яким чином схвалювала або підтримувала насильство проти народу України".