Через санкції провідна нафтова компанія SLB заявила, що зупиняє всі постачання до Росії

Заборона поширюється на всі операції у світі, а не тільки на операції у Великобританії, США, Європейському Союзі та Канаді.

Провідна нафтосервісна компанія SLB (SLB.N) заявила, що припиняє постачання продукції та технологій до Росії з усіх своїх операцій через розширення західних санкцій, повідомляє Reuters.

SLB, яка є найбільшим у світі постачальником нафтових послуг та обладнання, була однією із небагатьох компаній, які продовжували працювати у нафтовому секторі РФ після вторгнення до України.

Тепер заборона поширюється на всі операції у світі, а не тільки на операції у Великобританії, США, Європейському Союзі та Канаді.

"SLB дуже серйозно ставиться до дотримання законів про експортний контроль та економічні санкції, і компанія, як і раніше, підтримує міжнародне співтовариство в засудженні та заклику до припинення війни в Україні", — йдеться у заяві SLB.

Нагадаємо, раніше німецька компанія Henkel AG заявила, що підписала угоду про продаж свого бізнесу в Росії консорціуму місцевих фінансових інвесторів. А міжнародна платіжна система Payoneer припинила роботу в РФ і закрила всі акаунти російських клієнтів.