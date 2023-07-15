Країни, які готові навчати українців на винищувачах F-16, уже декілька тижнів чекають на дозвіл США, - Politico

Державний департамент має підписати запит на передання посібників з експлуатації, авіасимуляторів та інших матеріалів, пов'язаних із літаками.

Європа все ще чекає від США офіційного схвалення навчання українських пілотів на винищувачах F-16, повідомляє Politico.

Коаліція з 11 країн на чолі з Данією та Нідерландами на саміті НАТО офіційно погодилася навчати українців на F-16 та, можливо, інших винищувачах. Однак партнери чекають на дозвіл американської сторони уже декілька тижнів.

Європейські офіційні особи заявили, що сподіваються розпочати програму у серпні в Данії, а навчальний центр буде створено у Румунії.

Навчання F-16 не може розпочатися доти, доки Державний департамент офіційно не підпише запит на передання посібників з експлуатації, авіасимуляторів та інших матеріалів, пов'язаних із літаками, а цього ще не сталося.

Хоча президент Джо Байден пообіцяв дати "зелене світло" програмі, офіційний запит "досі перебуває на розгляді", сказав представник Пентагону підполковник Гаррон Гарн.

Наразі немає ознак того, що США відмовляться надати такий дозвіл. Речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер повідомив журналістам минулого місяця, що Данія офіційно запросила дозвіл на проведення навчань на F-16. Міністерство оборони зазвичай також розглядає такі запити, надаючи експертні знання з питань, пов'язаних із захистом конфіденційних технологій.

Видання зазначає, що з будь-яким експортним або навчальним пакетом Пентагон повинен "переконатися, що ми готові приступити до роботи з технічними посібниками, пакетами технічних даних і планом підтримки", перш ніж офіційні особи підпишуть необхідні дозволи.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про сформовану коаліцію для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. За його словами, до цієї коаліції увійшли 11 держав та Україна. Вони підписали меморандум, де виклали всі умови навчального процесу.

Тим часом Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) обговорила проєкт створення центру підготовки льотчиків F-16. Центром зможуть користуватись, крім членів НАТО, також і країни-союзники.

Як розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба, перші F-16 мають почати літати в українському небі в кінці першого кварталу 2024 року.