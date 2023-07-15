Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"

Крім того, московська патріархія розіслала листи до Ради Європи, ООН та ОБСЄ.

Патріарх російської православної церкви Кирило Гундяєв звернувся до предстоятелів різних церков та представників міжнародних організацій із посланням, в якому заявив про "переслідування" колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла, якого взяли під варту.

Про це повідомляєтсья на сайті РПЦ.

Кирило адресував своє послання до предстоятелів помісних православних церков, Папи Римського Франциска, патріарха Коптської церкви Тавадроса II, глави Англіканського співтовариства архієпископа Кентерберійського Джастіна Велбі, а також до генерального секретаря Всесвітньої ради церков доктора Джеррі Піллея.

Крім того, московська патріархія розіслала листи до Ради Європи, ООН та ОБСЄ.

У посланні Кирило заявляє, що рішення суду про взяття митрополита Павла під варту "має на меті залякати вірян, змусити їх відмовитися від захисту своєї релігійної свободи та святинь". Окрім того, арешт Павла є "частиною масштабних гонінь", розгорнутих українською владою проти УПЦ МП!".

Митрополит УПЦ МП Онуфрій також прокоментував перевід митрополита Павла в СІЗО. Він звернувся ососбисто до нього і висловив свою підтримку.

"Дорогий владико Павел. До нас дійшли чутки, що вас закрили в СІЗО. Якесь непорозуміння", - казав він і побажав Павлу "Божої помочі".

Нагадаємо, що ще минулого року УПЦ МП заявила про "повну самостійність і незалежність" від РПЦ і висловила незгоду з позицією Кирила щодо війни в Україні. Тому заява російського патріарха свідчить про протилежне.

Як повідомлялося, 14 липня суд відправив митрополита Павла під варту. Замість цілодобового домашнього арешту суд обрав йому тримання під вартою до 14 серпня з альтернативою застави у розмірі понад 33 млн гривень.

Раніше колишньому настоятелю Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу було повідомлено про нову підозру. Митрополиту інкриміновано заперечення збройної агресії РФ проти України та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань (ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 161 КК).

30 червня Солом’янський райсуд Києва продовжив митрополиту Павлу домашній арешт ще на два місяці – до 31 серпня.