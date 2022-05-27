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УПЦ МП заявила про "повну самостійність і незалежність" та закинула ПЦУ "неавтокефальність"

Також церква висловила незгоду з позицією предстоятеля РПЦ Кирила щодо війни в Україні.

УПЦ МП заявила про "повну самостійність і незалежність" та закинула ПЦУ "неавтокефальність"
Очільники УПЦ МП митрополити Онуфрій та Антоній
Фото: lavra.ua

УПЦ МП на соборі засудила війну в Україні й заявила про "повну самостійність і незалежність", а також висловила незгоду з позицією російського патріарха Кирила.

Про це йдеться в тексті постанови собору, який відбувся 27 травня.

"Собор засуджує війну як порушення Божої заповіді "Не вбивай!"... Виражаємо незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні. Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української Православної Церкви", - цитує постанову пресслужба УПЦ МП.

Московський патріархат також планує утворювати церковні громади для українських біженців.

Також на соборі назвали ПЦУ "неавтокефальною" та звинуватили в "примусових переводах" своїх парафій.

Нагадаємо, 24 травня відбувся Архієрейський собор ПЦУ. За підсумками собору Епіфаній звернеться до Вселенського Патріарха та предстоятелів помісних церков із проханням притягнути Кирила (Гундяєва) до канонічної відповідальності та позбавлення його патріаршого престолу.

Від початку вторгнення РФ до ПЦУ перейшло понад 400 громад УПЦ МП.

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