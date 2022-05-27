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За минулу добу окупанти вивезли до фільтраційного табору в с. Безіменне 280 маріупольців

Серед них - 36 дітей.

За минулу добу окупанти вивезли до фільтраційного табору в с. Безіменне 280 маріупольців
Фото: скрін відео

За останню добу російські окупаційні війська вивезли до фільтраційного табору в селищі Безіменне 280 жителів Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

“Всього за останній тиждень було депортовано 2856 маріупольців, зокрема 318 дітей”, - додав Андрющенко.

Як раніше повідомлялось, росіяни почали допитувати дітей, які разом із батьками намагаються покинути Маріуполь.

Нагадаємо, майже 96 тисяч депортованих маріупольців утримуються на території Росії, переважно на Далекому Сході, у спеціальних таборах. Розвідка Великої Британії нарахувала вже 66 таких таборів.

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