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На Херсонщині окупанти проживають в приміщенні однієї з тюрем, - розвідка

В'язнів колонії перевели до Херсона.

На Херсонщині окупанти проживають в приміщенні однієї з тюрем, - розвідка
Фото: dpsu.gov.ua

Для проживання особового складу окупаційної армії рашисти використали приміщення української виправної колонії на Херсонщині.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Окупанти вивезли в Херсон всіх засуджених та персонал з виправної колонії №10 в тимчасово окупованому селі Дар’ївка Херсонської області. Відомо, що їх розподілили до виправних колоній №7 (Гола Пристань) та №90 (Херсон)", - зазначили в розвідці.

За даними ГУР, на території тюрми окупанти також розмістили військову техніку.

Нагадаємо, у лютому міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що Росія намагається запустити бунти в українських тюрмах.

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