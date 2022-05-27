Колишнього голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького оголосили в міжнародний розшук.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора Подільським районним судом міста Києва 27 травня 2022 року оголошено в міжнародний розшук колишнього голову Конституційного Суду України, обвинуваченого у вчиненні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що клопотання прокурори подали у зв’язку із систематичним ухиленням обвинуваченого від суду.

"Встановлено, що 17 березня 2022 року обвинувачений, не маючи законних підстав для виїзду з України в умовах воєнного стану, з порушенням встановленого законодавством порядку, без проходження прикордонного і митного контролю, перетнув державний кордон України в районі пункті пропуску «Косино» в Закарпатській області і наразі знаходиться на території Австрійської Республіки. Ці обставини є предметом досудового розслідування в окремому провадженні", - наголосили в Офісі Генпрокурора.

Раніше, 25 травня, обвинувальний акт стосовно колишнього голови КСУ було скеровано до Подільського районного суду міста Києва.

Нагадаємо, 29 березня журналісти "Схем" повідомили, що Тупицький після початку повномасштабного військового вторгнення Росії виїхав з України, попри заборону виїзду чоловікам призовного віку (йому 59 років) і його статус обвинуваченого у кримінальному провадженні.

У квітні Державне бюро розслідувань підтвердило, що Тупицький незаконно втік за кордон. Допомогли йому в цьому правоохоронці та цивільні. Слідство встановило перебування Тупицького в центрі Відня поруч з авто, яке зареєстроване на його дружину.