У Львові затримали чоловіка, який коригував ракетні удари Росії по місту

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Мешканцю Львова, який коригував ракетний удар ворога по місту, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру мешканцю Львова у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). За даними слідства, з квітня 2022 року підозрюваний добровільно співпрацював з російськими окупантами, надсилаючи їм через месенджер Telegram інформацію про розміщення на території Львова військових об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік безпосередньо здійснював коригування ракетних ударів 18 квітня, у тому числі по автосервісу в місті Львові, унаслідок чого загинуло четверо осіб і четверо отримали поранення.

Чоловіка затримали за ст. 208 КПК України. Також суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, 18 квітня Росія завдала кількох ракетних ударів по Львову. Загинуло семеро осіб. Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі СТО, що виникла після обстрілу окупантів.

Уламки російських ракет, які вдарили вранці 18 квітня по Львову, знайшли також на території дитячого притулку.