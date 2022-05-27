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У Львові затримали чоловіка, який коригував ракетні удари Росії по місту

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У Львові затримали чоловіка, який коригував ракетні удари Росії по місту
Фото: НП

Мешканцю Львова, який коригував ракетний удар ворога по місту, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру мешканцю Львова у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). За даними слідства, з квітня 2022 року підозрюваний добровільно співпрацював з російськими окупантами, надсилаючи їм через месенджер Telegram інформацію про розміщення на території Львова військових об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік безпосередньо здійснював коригування ракетних ударів 18 квітня, у тому числі по автосервісу в місті Львові, унаслідок чого загинуло четверо осіб і четверо отримали поранення.

Чоловіка затримали за ст. 208 КПК України. Також суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, 18 квітня Росія завдала кількох ракетних ударів по Львову. Загинуло семеро осіб. Рятувальники ліквідували пожежу в будівлі СТО, що виникла після обстрілу окупантів.

Уламки російських ракет, які вдарили вранці 18 квітня по Львову, знайшли також на території дитячого притулку.

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