Ранковим ударом по Дніпропетровщині ворог пошкодив полігон Нацгвардії, є загиблі, – Корбан

За словами керівника місцевої тероборони, жертвами стали близько 10 людей.

Ранковим ударом по Дніпропетровській області ворожі війська завдали руйнувань полігону Національної гвардії. Про це заявив керівник місцевої тероборони Геннадій Корбан в ефірі "ДніпроТБ", пише "Ліга".

За його словами, ракета влучила в казарму, загинули "близько 10, 30-35 людей поранених".

Удару, за даними Корбана, було завдано з Ростовської області крилатими ракетами "Іскандер-К". Загалом росіяни випустили три ракети.

"Це при тому, що військові намагалися дотримуватися запобіжних заходів і більшість особового складу було розосереджено по території", – додав він.

Нагадаємо, вранці голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про ракетний обстріл. Місце влучання не розкривалося.