В Бучі встановили модульні будинки для родин, які втратили житло
В Бучі встановили модульні будинки для родин, які втратили житло
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
Поліція Київщини затримала групу "мародерів"
Поліція Київщини затримала групу "мародерів"
Яких збитків зазнає Китай через російсько-українську війну
Яких збитків зазнає Китай через російсько-українську війну
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
В України є потужний важіль впливу на Угорщину - нафтопровід "Дружба", - Зеркаль
В України є потужний важіль впливу на Угорщину - нафтопровід "Дружба", - Зеркаль
ГоловнаСуспільствоВійна

Ранковим ударом по Дніпропетровщині ворог пошкодив полігон Нацгвардії, є загиблі, – Корбан

За словами керівника місцевої тероборони, жертвами стали близько 10 людей. 

Ранковим ударом по Дніпропетровщині ворог пошкодив полігон Нацгвардії, є загиблі, – Корбан
Геннадій Корбан
Фото: dnepr.comments.ua

Ранковим ударом по Дніпропетровській області ворожі війська завдали руйнувань полігону Національної гвардії. Про це заявив керівник місцевої тероборони Геннадій Корбан в ефірі "ДніпроТБ", пише "Ліга". 

За його словами, ракета влучила в казарму, загинули "близько 10, 30-35 людей поранених". 

Удару, за даними Корбана, було завдано з Ростовської області крилатими ракетами "Іскандер-К". Загалом росіяни випустили три ракети. 

"Це при тому, що військові намагалися дотримуватися запобіжних заходів і більшість особового складу було розосереджено по території", – додав він.

Нагадаємо, вранці голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про ракетний обстріл. Місце влучання не розкривалося. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також