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За кордон виїхали 672 тисячі українських учнів

У статусі тимчасово-переміщених осіб – 87 тисяч школярів.

За кордон виїхали 672 тисячі українських учнів
Фото: mon.gov.ua

За період повномасштабного вторгнення Росії на територію України за кордон виїхали 672 тисячі учнів та 26 тисяч учителів.

Про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет сказав в ефірі телемарафону #UArazom.

"З різних регіонів України тільки за кордон виїхали майже 672 тисячі учнів та приблизно 26 тисяч педагогів. Усередині держави десь 87 тисяч учнів є у статусі тимчасово переміщених осіб, але вони продовжують навчання", – повідомив Шкарлет.

Міністр зазначив, що дистанційна освіта багато у чому дозволила зберегти право на освіту школярів та право на працю педагогів. Але повноформатне навчання набагато краще, ніж онлайн.

Нагадаємо, станом на 20 травня були пошкоджені майже 1,8 тис. закладів освіти, з них майже 200 – повністю зруйновані. Наразі проводиться аудит збитків в освітній сфері, які були заподіяні російською армією, та формується програма з відновлення закладів освіти

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