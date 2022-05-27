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Перехоплення СБУ: окупанти дезертують попри погрози розстрілів

"Пацаны просто берут и уезжают".

Перехоплення СБУ: окупанти дезертують попри погрози розстрілів
Фото: armyinform.com.ua

Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов російських військових, які свідчать про численні втечі з армії РФ попри погрози розстрілів і покарань.

Про це СБУ повідомляє в Telegram.

"Пацаны просто берут и уезжают уже. Нашу бригаду по-любому будут расформировывать, потому что много людей уволилось. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта… прыгает в КамАЗ, а за ним еще 8 человек прыгают, которые хотят уволиться сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так вот, постоянно", – розповідає військовий РФ своїй дружині. 

Він додає, що хоче повернутися додому наприкінці травня, по завершенню дев'яноста днів, на які, за його словами, була розрахована "спецоперація". 

Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала аудіоперехоплення, де російський військовий розповідає своїй дружині про зачистку підвалів, у яких мирні українці ховаються від обстрілів.

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