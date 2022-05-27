Через нестачу військової техніки окупанти використовують старі радянські танки, – розвідка Британії

Танки Т-62 особливо вразливі до протитанкової зброї.

Російські військові перекинули на фронт 60-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу сучасної техніки.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

Росія не змогла правильно використати свої елітні підрозділи в Україні й зазнала значних втрат, повідомляють у розвідці.

“Останніми днями Росія перемістила 50-річні танки Т-62 з глибокої консервації на південь України. Т-62 будуть особливо вразливі до протитанкової зброї, а їхня присутність на полі бою підкреслює дефіцит сучасної та боєздатної техніки в Росії”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на сході України російські загарбники намагаються оточити Сєвєродонецьк, хоча українські сили зберігають контроль над кількома захищеними секторами, і таким чином перешкоджають реалізації планам Росії щодо встановлення повного контролю над Донбасом.

Нагадаємо, аналітики американського інституту війни (ISW) зазначають, що росіяни вже взяли під контроль 95% Луганської області і, скоріш за все, у найближчі дні вони зосередяться на захопленні Сєвєродонецька.