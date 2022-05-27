В Бучі встановили модульні будинки для родин, які втратили житло
В Бучі встановили модульні будинки для родин, які втратили житло
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
Яких збитків зазнає Китай через російсько-українську війну
Яких збитків зазнає Китай через російсько-українську війну
Російські військові обстріляли Харків: восьмеро людей загинули, серед них - 5-місячне немовля (доповнено)
Російські військові обстріляли Харків: восьмеро людей загинули, серед них - 5-місячне немовля (доповнено)
Поліція Київщини затримала групу "мародерів"
Поліція Київщини затримала групу "мародерів"
В України є потужний важіль впливу на Угорщину - нафтопровід "Дружба", - Зеркаль
В України є потужний важіль впливу на Угорщину - нафтопровід "Дружба", - Зеркаль
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Через нестачу військової техніки окупанти використовують старі радянські танки, – розвідка Британії

Танки Т-62 особливо вразливі до протитанкової зброї.

Через нестачу військової техніки окупанти використовують старі радянські танки, – розвідка Британії
Танк Т-62
Фото: wikipedia.org

Російські військові перекинули на фронт 60-річні танки Т-62, що може свідчити про нестачу сучасної техніки.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

Росія не змогла правильно використати свої елітні підрозділи в Україні й зазнала значних втрат, повідомляють у розвідці.

“Останніми днями Росія перемістила 50-річні танки Т-62 з глибокої консервації на південь України. Т-62 будуть особливо вразливі до протитанкової зброї, а їхня присутність на полі бою підкреслює дефіцит сучасної та боєздатної техніки в Росії”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на сході України російські загарбники намагаються оточити Сєвєродонецьк, хоча українські сили зберігають контроль над кількома захищеними секторами, і таким чином перешкоджають реалізації планам Росії щодо встановлення повного контролю над Донбасом.

Нагадаємо, аналітики американського інституту війни (ISW) зазначають, що росіяни вже взяли під контроль 95% Луганської області і, скоріш за все, у найближчі дні вони зосередяться на захопленні Сєвєродонецька.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також