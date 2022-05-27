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Окупанти захопили 95% Луганщини, але не змогли просунутися на південний схід від Ізюма, – ISW

Російські війська зосередяться на захопленні Сєвєродонецька.

Окупанти захопили 95% Луганщини, але не змогли просунутися на південний схід від Ізюма, – ISW
Російська армія
Фото: ukrinform.ua

Незважаючи на ефективну оборону ЗСУ, російські військові мають останніми днями певний прогрес у веденні бойових дій і підготовці третьої лінії оборони.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зазначають, що окупанти вже взяли під контроль 95% Луганської області і, скоріш за все, у найближчі дні вони зосередяться на захопленні Сєвєродонецька. 

Війська РФ просуваються на південь і захід від Попасної до Бахмута, але темпи просування, найімовірніше, будуть спадати в міру наближення до міста. 

У інституті не виключають, що російські війська в окупованих районах південного напрямку готують "третю лінію оборони", щоб закріпити довгостроковий контроль над регіоном і готуватися до відбиття можливих майбутніх українських контрнаступів. 

Також в ISW повідомили про те, що російські війська безуспішно намагалися просунутися на південний схід від Ізюма, поблизу кордонів Харківської та Донецької областей.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили про те, що ворог наступає на Донецькому і Слов'янському напрямках.

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