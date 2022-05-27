Дії окупантів на Каховській ГЕС можуть призвести до екологічної катастрофи

Дії окупантів на Каховській гідроелектростанції можуть призвести до екологічної катастрофи.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
“На Каховській гідроелектростанції, де розгорнуто пункт управління Південного воєнного округу рашистів, окупанти не докладають жодних зусиль для підтримання належного режиму об’єкта, що може призвести до екологічної катастрофи”, – йдеться в повідомленні.
Наразі на станції не працюють два гідроагрегати, які окупанти не дають змоги відремонтувати.
“І це вже призвело до підтоплення Каховки, загрожує найближчим селам”, – додали в ОК.
Нагадаємо, Каховка перебуває в окупації з першого дня війни, 24 лютого. У квітні росіяни призначили в окупованій Каховці свого "мера". Керівники поліції та водоканалу перейшли на бік окупанта.