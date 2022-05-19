Наразі небезпеки довкіллю навколо Запорізької АЕС немає, - ​Стрілець

Наразі небезпеки довкіллю навколо Запорізької атомної електростанції немає. Інформація про перевищення радіаційного фону не надходить, а ситуація на АЕС умовно стабільна.

Про це на брифінгу повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає кореспондент LB.ua.

"З приводу Запорізької АЕС… Я можу сказати лише одне. На сьогодні ми отримуємо дані про стан впливу радіаційного фону на навколишнє середовище. Та перевищень або якихось сигналів, що може викликати небезпеку, у нас немає. Тому ситуацію можемо вважати умовно стабільною", - сказав він.

Стрілець наголосив, що не менш важливе питання стану безпеки хімічних підприємств України.

"Факти влучання по хімічних об’єктах задокументовано. Тільки-но в нас з'являлася можливість, наші фахівці виїжджали на місця та фіксували збитки та можливий вплив. У Сумихімпром було потрапляння рашистського снаряда. Але там ситуація була швидко локалізована та не мала впливу на людей. Бо була відповідна відстань. На сьогодні негативного впливу з довготривалим характером там немає", - розповів міністр.

Нагадаємо, раніше Енергоатом повідомляв, що російські війська вирили окопи вздовж ЗАЕС, також там розміщені мішки з піском, бетонні блоки та інші інженерні загородження.

У квітні РФ випустила три ракети, які могли поцілити в ядерний реактор Південноукраїнської АЕС. Ракети летіли з Білорусі в бік Миколаєва. Через тиждень після цього запуску ще дві російські крилаті ракети пролетіли над Запорізькою АЕС.