У Миколаєві мають намір дозволити продаж слабоалкогольних напоїв на літніх майданчиках, у барах, кафе протягом усього тижня. Проте сувора заборона на продаж алкоголю військовим зберігається.

Про це 19 травня повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Щойно побачу, дізнаюсь, що буде продаватися військовим, усе це ми скасуємо одразу", – наголосив Кім.

Він також заявив, що готує розпорядження про скорочення комендантської години.

Як повідомляли, у Києві від 16 травня дозволили продаж алкоголю в закладах громадського харчування з 11:00 до 22:00.