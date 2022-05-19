Агресія РФ спрямована також на історію й культуру України, – посол Британії пояснила, чому важливий День вишиванки

Під час російського вторгнення святкування Дня вишиванки особливо важливе: Росія атакує не тільки територію України, але також і культуру та історію.

Таку думку висловила у Twitter посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"На мою думку, під час російського вторгнення, яке так само відверто спрямоване на українську культуру та історію, як і на її територію та людей, святкування Дня вишиванки стає ще важливішим. Тож і я відзначаю його в моїй улюбленій вишиванці", – написала Мелінда Сіммонс.

Seems to me that in a #RussianInvasion that so clearly targets 🇺🇦 culture and history as well as its territory and people, #vshyvankaday becomes even more important to celebrate. So here I am, celebrating it in my favourite vshyvanka. #SlavaUkraini pic.twitter.com/FO2FbHMNcc — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 19, 2022

Свято вишиванки було започатковане у 2006 році. Ідею запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк.

Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня, до нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України.