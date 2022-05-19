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Агресія РФ спрямована також на історію й культуру України, – посол Британії пояснила, чому важливий День вишиванки

Мелінда Сіммонс відзначає свято в улюбленій вишиванці.

Агресія РФ спрямована також на історію й культуру України, – посол Британії пояснила, чому важливий День вишиванки
Мелінда Сіммонс
Фото: twitter.com/melsimmons24

Під час російського вторгнення святкування Дня вишиванки особливо важливе: Росія атакує не тільки територію України, але також і культуру та історію. 

Таку думку висловила у Twitter посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс

"На мою думку, під час російського вторгнення, яке так само відверто спрямоване на українську культуру та історію, як і на її територію та людей, святкування Дня вишиванки стає ще важливішим. Тож і я відзначаю його в моїй улюбленій вишиванці", – написала Мелінда Сіммонс. 

Свято вишиванки було започатковане у 2006 році. Ідею запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк.

Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня, до нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України.

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