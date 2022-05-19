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Російські військові били з "градів" і "ураганів" по Дніпропетровщині

Велика Костромка частково знеструмлена. 

Російські військові били з "градів" і "ураганів" по Дніпропетровщині
Дніпропетровська область
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За минулу ніч російські війська пʼять разів обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини. Окупанти били з "градів" і "ураганів" по Великій Костромці, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

"Людей не зачепило. Пошкоджені і зруйновані будинки", – зазначив він.

Унаслідок обстрілів Велика Костромка частково лишилася без світла і газу. 

Зеленодольську та Широківську громади Дніпропетровської області ворог обстрілює з артилерії регулярно. Вночі 15 травня окупанти обстріляли з РСЗВ "Ураган" село Широківської громади, за кілька днів перед тим – село в Зеленодольській. Вогонь вівся у час, коли люди йшли на роботу. Загинула одна людина. 

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