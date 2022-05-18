З 24 лютого в Україні викрито 88 ДРГ, - Єнін

На території України від початку повномасштабного вторгнення Росії викрито 88 диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомив “Укрінформ” з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна.

"Затримано близько 800 осіб, причетних до диверсійної діяльності. Майже всіх ми передали до СБУ", - сказав Єнін.

Він додав, що за останні два тижні правоохоронці викрили одну ДРГ. Також затримані 43 особи, причетні до диверсійної діяльності.

Нагадаємо, вранці 16 травня ворог відкрив вогонь по прикордонній території Сумщини. Російські військові вели стрільбу з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Під прикриттям вогню на територію нашої країни намагалася зайти російська диверсійно-розвідувальна група.