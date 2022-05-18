На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
Маріуполь, точка неповернення. Мої 20 діб війни
Маріуполь, точка неповернення. Мої 20 діб війни
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
Фортепіано від Путіна: Як довго може тривати безглузда гра?
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
Замкнений Калінінград, програш у Балтії, проблеми в Арктиці для Росії. Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО
Замкнений Калінінград, програш у Балтії, проблеми в Арктиці для Росії. Фінляндія та Швеція йдуть до НАТО
Декілька ворожих підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні, - українська розвідка
Декілька ворожих підрозділів відкрито відмовилися брати участь у війні, - українська розвідка
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Українські бійці збили російський військовий літак
Українські бійці збили російський військовий літак
Ще одна громада на Київщині вирішила перейти до ПЦУ
Ще одна громада на Київщині вирішила перейти до ПЦУ
ГоловнаСуспільствоВійна

З 24 лютого в Україні викрито 88 ДРГ, - Єнін

МВС закликає громадян залишатися пильними.

З 24 лютого в Україні викрито 88 ДРГ, - Єнін
Фото: Пресслужба СБУ

На території України від початку повномасштабного вторгнення Росії викрито 88 диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомив “Укрінформ” з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна.

"Затримано близько 800 осіб, причетних до диверсійної діяльності. Майже всіх ми передали до СБУ", - сказав Єнін.

Він додав, що за останні два тижні правоохоронці викрили одну ДРГ. Також затримані 43 особи, причетні до диверсійної діяльності.

Нагадаємо, вранці 16 травня ворог відкрив вогонь по прикордонній території Сумщини. Російські військові вели стрільбу з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Під прикриттям вогню на територію нашої країни намагалася зайти російська диверсійно-розвідувальна група. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також