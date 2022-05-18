Російська армія продовжує обстрілювати Донеччину. Ворог нищить житлові будинки, газопроводи та лінії електропередач.

Донецька обласна прокуратура повідомила, що зросла кількість жертв обстрілу окупантами багатоквартирного будинку в Бахмуті.

"У результаті розбору завалів рятувальники виявили тіла 35-річної жінки та 2-річної дитини. На даний час загальна кількість загиблих становить 5 осіб, поранених – 4", – йдеться в повідомленні.

Напередодні Росія завдала авіаудару по Бахмуту, один зі снарядів влучив у житловий будинок, було зруйновано будівельні конструкції на 5 поверхах.

Першими жертвами, яких дістали з-під завалів, були двоє чоловіків 43 та 44 років та 75-річна жінка. Ще четверо осіб, у тому числі троє дітей віком 9, 12 та 17 років, зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Пошуково-рятувальні заходи на місці події тривають.

В обласній прокуратурі повідомили, що здійснюється досудове розслідування у 5 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17-18 травня армія "визволителів" накривала вогнем міста Бахмут і Костянтинівка, с. Північне та м. Залізне м. Торецька, а також селища Яблунівка та Іванівка Краматорського району Донецької області.

Від ракетних ударів та артилерійських обстрілів рашистів у містах Костянтинівка, Бахмут і Крамарському районі зруйновано понад 20 будинків, а також пошкоджено газопроводи та лінії електропередач.

Також загарбники продовжують нищити Торецьк і його околиці. З боку тимчасово окупованої Горлівки Донецької області відбувся черговий артилерійський обстріл, унаслідок якого пошкоджено приватні будівлі.