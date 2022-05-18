Українська армія звільнила Дементіївку на Харківщині, бої за Тернову тривають, – Генштаб

На Харківському напрямку ворог намагався утримати зайняті рубежі.

Українські війська у середу, 18 травня, звільнили село Дементіївка Харківської області. Наразі тривають бої за Тернівку.

Про це у вечірньому зведенні інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Повідомляється, що на Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів українських військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.

"За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ в районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають", – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, 15 травня 227 батальйон 127 бригади тероборони Харкова вийшов на ділянку державного кордону.