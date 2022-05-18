Ворог не зміг прорватися через кордон у районі Середино-Буди на Сумщині (оновлено)
Ворог не зміг прорватися через кордон у районі Середино-Буди на Сумщині (оновлено)
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
Українські бійці збили російський військовий літак
Українські бійці збили російський військовий літак
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
ГоловнаСуспільствоВійна

Українська армія звільнила Дементіївку на Харківщині, бої за Тернову тривають, – Генштаб

На Харківському напрямку ворог намагався утримати зайняті рубежі.

Українська армія звільнила Дементіївку на Харківщині, бої за Тернову тривають, – Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Українські війська у середу, 18 травня, звільнили село Дементіївка Харківської області. Наразі тривають бої за Тернівку.

Про це у вечірньому зведенні інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Повідомляється, що на Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів українських військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.

"За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ в районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають", – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, 15 травня 227 батальйон 127 бригади тероборони Харкова вийшов на ділянку державного кордону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також