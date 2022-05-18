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Туреччина заблокувала початок розгляду заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО

Заперечення з боку Анкари зірвали голосування. 

Туреччина заблокувала початок розгляду заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО
Фото: EPA/UPG

Турецька сторона заблокувала процес розгляду заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Північно-атлантичного альянсу.

Про це повідомила газета The Financial Times із посиланням на джерела.

"Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО щодо розгляду заявок Фінляндії та Швеції на приєднання до військового альянсу", – пише видання. 

Джерела видання повідомляють, що постійні представники країн НАТО в середу провели зустріч, щоб одразу розпочати переговори щодо вступу цих двох країн до НАТО, проте "заперечення з боку Анкари зірвали голосування".

Нагадаємо, міністр оборони Швеції Пітер Хультквіст заявляв про те, що Швеція відправить дипломатів до Туреччини, щоб спробувати подолати заперечення Анкари проти її плану вступу в НАТО.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну через погрози РФ на їхню адресу позаблокові Швеція і Фінляндія висловили готовність приєднатися до НАТО. Їхні наміри підтримали генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та США. Але проти виступила Туреччина, зазначивши, що “скандинавські країни є притулком для терористичних організацій”. 

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вимагає припинити підтримку курдських бойовиків, присутніх на їхній території, та скасувати заборону на продаж деяких видів зброї Туреччині.

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