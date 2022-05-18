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"Влада" не хоче платити компенсації солдатам з ОРЛО, для цього їм діагностують виразку й остеохондроз, - розвідка

Через це підтримка війни та мобілізації серед населення окупованих територій зменшується.

"Влада" не хоче платити компенсації солдатам з ОРЛО, для цього їм діагностують виразку й остеохондроз, - розвідка
Фото: Людмила Денісова

"Влада" в ОРЛО не виплачує компенсації сім’ям загиблих і поранених на війні з Україною. Для цього солдатам діагностують остеохондроз, виразку та інші хвороби, що не передбачають компенсаційних виплат.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"...Медичні працівники всіляко спотворюють діагнози пораненим. Після лікування поранень і контузій вояки "ЛНР" отримують виписки, в яких зазначено "остеохондроз", "виразка" або інші хвороби, які не передбачають компенсаційних виплат. Це викликає гостре відчуття несправедливості з боку місцевого населення "ЛНР", навіть незважаючи на нарощування пропаганди з боку РФ", - розповіли в розвідці.

У ГУР кажуть - втрати і таке ставлення до поранених значно зменшують підтримку та сприйняття місцевим населенням війни та подальшої мобілізації.

"16-17 травня в Луганську пройшли стихійні акції протесту дружин і родичів примусово «мобілізованих» на війну проти України. Такі акції зафіксовано поблизу військової прокуратури та військкоматів Луганська та Ровеньок. Основна вимога протестувальників – повернення мобілізованих додому. Загальна кількість учасників – близько 700 осіб", – зазначили в розвідці.

Нагадаємо, в підрозділах російських окупаційних військ зростає невдоволення участю в бойових діях, декілька з них уже відкрито відмовилися брати участь у війні.

Тим часом Кремль показово карає російських командирів за поразки в Україні.

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