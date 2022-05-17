​Кремль показово карає російських командирів за поразки в Україні, – розвідка

За час російсько-української війни, жодних стратегічних завдань, які були пафосно оголошені президентом Путіним у промові 23 лютого, російським окупаційним військам виконати не вдалося.

Про це йдеться у повідомленні ГУР Міністерства оборони.

"Непереможна та легендарна” армія виявилася ордою вбивць, мародерів, ґвалтівників та боягузів під керівництвом нездар та злодіїв. Некомпетентність, російської військової верхівки перевершила усі очікування світової спільноти", – зазначають у розвідці.

Щоб зменшити для себе наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності, Кремль намагається звинуватити у всіх невдачах та поразках командирів окупаційних частин та з’єднань. Пошук винних керівництво країни-окупанта розпочало в “кращих сталінських традиціях”.

"За “героїчну втрату” гордості ЧФ РФ ракетного крейсера “Москва” був відсторонений від посади та заарештований командувач Чорноморського флоту віцеадмірал Ігор Осипов. Слідчі дії також було розпочато щодо його першого заступника віцеадмірала Сергія Пінчука", – йдеться у повідомленні.

Також за безпрецедентні втрати особового складу, озброєння та військової техніки усунуто з посади Владислава Єршова, який керував шостою армією ЗС РФ.

З цих же причин відсторонено командира першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя. “Всупереч наказу вищого керівництва” генерал відправляв на виконання каральних операцій на територію України строковиків.

Через незадовільне виконання поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу в Криму генерал-майора Аркадія Марзоєва. Усунули з посади й командира 103 окремої бригади матеріально–технічного забезпечення полковника Михайла Пономарьова.

Усі ці показові покарання лише сприяють поширенню серед окупантів недовіри до своїх командирів. Воєначальники країни-агресора й надалі продовжують вражати світ своєю некомпетентністю та прагненням до самознищення.

Нагадаємо, на окремих напрямках укомплектованість російських підрозділів, за результатами бойових дій, становить менш ніж 20%. До прикладу, таку ситуацію спостерігають на Попаснянському напрямку. Через великі втрати російська армія залучає до війни в Україні приватні військові компанії.