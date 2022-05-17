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Ворог завдав ракетних ударів по Сумщині, Чернігівщині, Львівщині та двох авіаударів по Луганщині, – ОВА

В Охтирці росіяни обстріляли дитсадок і їдальню. 

Ворог завдав ракетних ударів по Сумщині, Чернігівщині, Львівщині та двох авіаударів по Луганщині, – ОВА
Руйнування у Харківській області
Фото: Facebook облуправління ДСНС Харківщини

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині та Полтавщині.

В Чернігівській області о 5 ранку був ракетний удар по селищу Десна. За попередньою інформацією, є постраждалі. Деталі щодо наслідків уточнюються. В Сумській області ворог завдав пʼятьох ракетних ударів по Охтирці. Пошкоджено дитячий садок, їдальня, приватні та багатоповерхові будинки. Щонайменше троє поранених цивільних людей, повідомили в зведенні від ОВА станом на 8 ранку. 

Львівська область: одна ракета влучила у військовий об‘єкт Яворівського району. Постраждалих та жертв немає. За попередньою інформацією, силами ППО збито три крилаті ракети. 

У Харкові вночі було без обстрілів, однак із повітряними тривогами. Протягом доби по області ворог відкрив вогонь по населених пунктах Харківського та Чугуївського районів. Загалом загинули двоє, отримали поранення девʼятеро мешканців. 

На Луганщині були два потужних авіаудари, постійні артобстріли усієї території. У Сєвєродонецьку розбиті два корпуси лікарні та будівля науково-виробничого об'єднання "Імпульс". Загинули десять людей, поранені ще двоє. Також в Сєвєродонецьку зруйновані магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Ще чотири будинки – в Рубіжному, два – в Лисичанську.

Донеччина: уся лінія фронту під постійними масованими обстрілами. Є поранені та загиблі. За добу – 8 вбитих, 6 поранених. За вчора пошкоджено 32 житлових будинки, школа, інститут, 9 промислових об'єктів. У результаті сьогоднішніх нічних обстрілів знову знеструмлено м. Красногорівка. Зараз займаються проведенням ремонтних робіт. Обстріли по позиціях тривають, ЗСУ ситуацію контролюють.

Миколаївщина: ввечері внаслідок обстрілу смт Первомайське Первомайської громади пошкоджена п'ятиповерхівка та житловий будинок, жертв немає.

На Херсонщині ситуація стабільно критична, значні пошкодження та руйнування, окупанти намагаються встановити свої порядки в області.

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