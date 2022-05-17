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За минулу добу на Харківщині сталося одинадцять пожеж через російські обстріли

Загоряння були в Чугуївському та Харківському районах.

За минулу добу на Харківщині сталося одинадцять пожеж через російські обстріли
Руйнування у Харківській області
Фото: Facebook облуправління ДСНС Харківщини

У селі Циркуни Харківської області внаслідок російських обстрілів загорілися житлові будинки. Загиблих і поранених немає. 

Про це повідомило у Facebook облуправління ДСНС Харківщини.

За даними рятувальників, 16 травня близько 12:20 від обстрілів з боку армії РФ сталися чотири пожежі у селі Циркуни. За різними адресами горіли два житлові будинки, гараж, господарча споруда, а також чагарники на площі 200 кв. м.

Пожежу гасили 40 рятувальників із Шевченківського та Салтівського районів Харкова. О 16:45 вогонь загасили. За попередніми даними ДСНС, загиблих і поранених немає.

Крім того, о 06:04 від обстрілів РФ загорівся Будинок культури Дергачівської міської ради на площі 300 кв. м. О 09:00 пожежу загасили.

Загалом за добу на Харківщині сталося 11 загорянь, спричинених російськими обстрілами. П’ять пожеж сталися в Чугуївському районі, шість – у Харківському.

Нагадаємо, під час звільнення селища Циркуни Харківської області ЗСУ захопили командира відділення 25 артилерійської бригади ЗС РФ. Він розповів про те, що російська реактивна артилерія навмисно знищувала багатоповерхівки в Харкові.

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