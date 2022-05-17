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Росіяни обстріляли "Імпульс" і два корпуси лікарні в Сєвєродонецьку

Загинули десять людей, троє були поранені. 

Росіяни обстріляли "Імпульс" і два корпуси лікарні в Сєвєродонецьку
Імпульс (ілюстративне фото)
Фото: Імпульс у Facebook

У Луганській області внаслідок обстрілів російської армії загинули ще 10 людей, троє були поранені. Ворог влучив у два корпуси лікарні та будівлю науково-виробничого обʼєднання "Імпульс" у Сєвєродонецьку. 

У цьому місті також зруйновано магазин і чотири багатоповерхівки. У Рубіжному чотири будинки зазнали руйнувань, у Лисичанську – два. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram. По Попаснянщині ворог завдав двох авіаударів. Руйнувань зазнали три будинки у Врубівці, чотири – в Комишувасі, по два – у Новозванівці та Троїцькому, три – у Тошківці. 

"Артилерійським обстрілом завдано шкоди дев’ятьом будинкам у Гірському та шістьом у Золотому. До речі, штурмуючи Гірську громаду, росіяни вимушені були відійти, як і в районі Сиротиного поблизу Сєвєродонецька. Втрати ворога численні", – повідомив Гайдай. 

Науково-виробниче обʼєднання "Імпульс" розробляло та виготовляло системи контролю та управління для атомної енергетики та залізниці. Ступінь його руйнувань після ворожих обстрілів не уточнюється. 

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