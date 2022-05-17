Росія вчора завдала ракетного удару по морській інфраструктурі Очакова й обстріляла центр Миколаєва, – "Південь"

Росія вчора завдала ракетного удару по морській інфраструктурі Очакова і обстріляла центральний район Миколаєва касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню.

Було пошкоджено зупинки громадського транспорту, розтрощено кілька магазинів, уражено ТЦ, авто і газовід. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь" станом на 16 травня.

"Багато кластерних бомб не здетонували, ліквідацією наслідків обстрілу займаються фахівці ДСНС. Унаслідок ракетного удару по Одещині літаками стратегічної авіації уражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновано в тому числі і кілька сусідніх приватних будівель. Намагаючись влучити в той самий міст через Дністровський лиман, використовуючи застарілі зразки озброєння, рашисти влучають у цивільні об’єкти. Унаслідок чого страждають мирні мешканці регіонів. І в Миколаєві, і на Одещині є постраждалі, серед яких важкопоранена 6-річна дитина. Під час повторного за добу ракетного удару в напрямку Одеси ракету збито силами протиповітряної оборони", – зазначили в повідомленні.

Корабельне угруповання Росії з чотирьох ракетних і семи десантних кораблів продовжує блокаду судноплавства і погрожує ракетним ударом щонайменше 30 крилатих ракет. Також зберігається ймовірність висадки десанту.

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини і Миколаївщини високими залишаються проукраїнські настрої населення.

"Тим часом наші підрозділи спільно з авіацією Повітряних сил нанесли за добу понад 100 уражень ворожих позицій. Вогнем реактивної артилерії знищено склад пально-мастильних матеріалів поблизу славнозвісної Чорнобаївки. «Вгамовано» 29 рашистів, знищено зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», танк Т-72 та іншу броньовану техніку", – повідомили в командуванні.

Нагадаємо, після ранкового обстрілу бази відпочину в Одесі росіяни ввечері знову намагалися обстріляти Одещину. Снаряд збила ППО.