Комітет інформполітики висловився за введення терміну "рашизм"

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав ініціативу українських науковців, журналістів, політологів про визнання терміну "рашизм" на національному та міжнародному рівнях.

Про це повідомили в пресслужбі комітету.

На думку депутатів, цей термін позначає вибудувану в Росії ідеологію, "що сьогодні виявляє себе у військових діях армії РФ в Україні та ставленні російського суспільства до цієї війни".

"Вважаємо за необхідне дати офіційне визначення терміну "рашизм" та похідних від нього на основі вже опублікованих статей українських та іноземних авторів із внесенням цього терміну до офіційних термінологічних словників української мови", - наголосили в комітеті.

Депутати закликали медіаорганізаціїта журналістів до "повноцінного і частого вживання слова "рашизм" та похідних від нього у своїх публікаціях та ефірах для поступового органічного його входження до наукового, фахового і розмовного дискурсів".

Нагадаємо, у Вікіпедії з’явилася велика стаття, присвячена рашизму