У Вікіпедії з'явилася велика стаття, присвячена рашизму. У ній пояснюється походження терміна, історія його виникнення, основні риси і ознаки, ідеологія рашизму, його складові й функції. Також ідеться про символіку рашизму та його носіїв – рашистів.

Вікіпедія визначає рашизм як різновид тоталітарної, фашистської ідеології, симбіоз основних принципів фашизму та сталінізму. На думку укладачів, він є обґрунтуванням варварської геополітики РФ, спрямованої на окупацію та анексію територій інших держав, часто позначається штампом "збирання земель російських" і спирається на місцевий колабораціонізм та підтримку російської п'ятої колони.

"Рашизм, або російський фашизм – політична ідеологія та соціальна практика владного режиму Росії кінця XX, початку XXI століття, що базується на ідеях "особливої цивілізаційної місії" росіян, "старшості братнього народу", нетерпимості до елементів культури інших народів; на тоталітаризмі й імперіалізмі радянського типу, використанні російського православ'я як моральної доктрини та на геополітичних інструментах впливу, у першу чергу – енергоносіях для європейських країн, військовій силі, щодо країн, що входять до кола впливу Російської Федерації", – зазначено у Вікіпедії.

Статтю вже перекладено 26 мовами. Російської версії немає.

Нагадаємо, 1 квітня Верховна Рада ухвалила законодавство про заборону символіки країни-окупанта.

Літери “Z”, “V” визнані символікою військового вторгнення. Росія названа державою-терористом, яка чинить державний геноцид українського народу. Також на рівні закону закріплено, що Російська Федерація наслідує принципи фашистських та нацистських режимів Гітлера та Муссоліні.