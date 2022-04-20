"Можливо, це моя остання заява", – майор Волина попросив світових лідерів організувати евакуацію з "Азовсталі" до третіх країн

"У нас залишилося лише кілька днів, а то й годин".

Командир 36 бригади морпіхів майор Сергій Волина закликав Україну, США, Туреччину та Британію врятувати військових і цивільних, які досі залишаються на металургійному заводі "Азовсталь" у Маріуполі під потужним російським бомбардуванням.

У розмові з американським телеканалом CNN Волина наголосив, що ситуація "критична".

"У мене є заява до світу", – сказала Волина. "Можливо, це моя остання заява, тому що у нас залишилося лише кілька днів, а то й годин. Ми звертаємося до світових лідерів з проханням застосувати процедуру вилучення до військових Маріупольського гарнізону, до мирних жителів, які з нами тут, на сталеварному заводі. Просимо відвезти нас на територію третьої країни і забезпечити нам безпеку", – зазначив командир морпіхів.

Відповідаючи на запитання, як можна полегшити евакуацію, Волина відповів: "Це має бути на рівні домовленостей. Якщо говорити про практичне застосування, то це може бути корабель із гелікоптерами, наприклад, який може нас забрати. Або міжнародна гуманітарна місія, яка може прийти до нас і гарантувати нашу безпеку і супроводжувати нас на шляху до держави, яка візьме такі зобов’язання".

Український військовий назвав ситуацію на заводі "критичною" з великою кількістю поранених й обмеженою медичною допомогою.

За його словами, на заводі вже понад 500 поранених і сотні мирних жителів.

"Місто зруйноване. Ворожі угруповання переважають нас у десятки разів, вони мають повну перевагу в повітрі, артилерії, техніці, живій силі. Ми боремося до останнього, але у нас залишилося дуже мало часу", – наголосив майор Волина.

Він відмовився коментувати кількість військових, які перебувають на "Азовсталі". "Якщо нас почує світ, якщо нас почують світові лідери, ми дуже на це сподіваємося, і процедура евакуації буде проведена, тоді всі зрозуміють кількісний склад людей, які перебували в полоні", – сказав командир Волина.

Нагадаємо, вчора радник глави ОП, український перемовник Михайло Подоляк заявив, що облога Маріуполя Росією ще більше ускладнила переговорний процес, і важко сказати, коли можуть відновитися прямі переговори.

Раніше командир 36 окремої бригади морської піхоти, яка нині з "Азовом" захищає оточений Маріуполь, майор Сергій Волина написав листа Папі Франциску, закликавши понтифіка допомогти з евакуацією жителів міста і "врятувати їх від рук сатани".