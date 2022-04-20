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Окупанти обстріляли лікарню в Миколаївській області

Є поранені.

Окупанти обстріляли лікарню в Миколаївській області
Обстріл лікарні у Баштанці
Фото: ФБ Ганна Замазєєва

В Баштанці Миколаївської області окупанти обстріляли лікарню.

Про це у Фейсбук повідомила голова облради Ганна Замазєєва.

"Коли слів уже майже не залишилось... Рашисти (...) як вам такий сюжет: "російські падли, бомбили лікарню в Баштанці. Знищено відділення діалізу, приймальне відділення, операційна без склопакетів… є постраждалі...Дякувати Богу, у Баштанці все обійшлося без смертей і не постраждали діти", - написала вона.

Нагадаємо, з початку війни в Миколаєві загинуло 86 людей, серед них - одна дитина.

У ніч на вівторок, 19 квітня, російська армія обстріляла Миколаїв з артилерії, в результаті чого виникла пожежа житлового будинку та магазину в обласному центрі.

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