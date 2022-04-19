Також розібрали завали на проспекті Миру.

У Чернігові силами ДСНС розібрали завали на проспекті Миру та вивезли залишки руйнувань зі стадіону імені Гагаріна.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Також стартувало відновлення проїзду на дорозі Н-27 Чернігів — Грем'яч. Зараз укладають щебенево-піщану основу об'їзної дороги.

Фото: t.me/kt20220224

Наразі відновлено рух через три переправи, ще на трьох триває робота, але вже суттєво полегшено логістику.

Фото: t.me/kt20220224

“Дорожники проводять прибирання окремих ділянок доріг М-01, Н-27 та Р-56. Цього тижня заплановано розпочати ямковий ремонт транспортного коридору до Києва”, – зазначив він.

Фото: t.me/kt20220224

Фото: t.me/kt20220224

Нагадаємо, роботи з пошуку тіл загиблих на стадіоні Гагаріна у Чернігові тривали понад тиждень.

До обласного центру вперше з початку повномасштабної війни прибув вантажний потяг.