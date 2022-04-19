Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
На Чернігівщині чоловік, незважаючи на оточення, самотужки відбив напад окупантів і врятував селище
На Чернігівщині чоловік, незважаючи на оточення, самотужки відбив напад окупантів і врятував селище
"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович
"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович
У Львові пролунала серія вибухів, ракети влучили поруч із залізничними об'єктами (ОНОВЛЕНО)
У Львові пролунала серія вибухів, ракети влучили поруч із залізничними об'єктами (ОНОВЛЕНО)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Унаслідок удару по Львову сім людей загинули, одинадцять зазнали поранень (оновлено)
Унаслідок удару по Львову сім людей загинули, одинадцять зазнали поранень (оновлено)
Близько 200 поранених моряків крейсера "Москва" знаходяться у госпіталі, де ще 300 - невідомо, - російські розслідувачі
Близько 200 поранених моряків крейсера "Москва" знаходяться у госпіталі, де ще 300 - невідомо, - російські розслідувачі
Львів сьогодні обстріляли, попередньо, з Каспійського регіону, – Козицький
Львів сьогодні обстріляли, попередньо, з Каспійського регіону, – Козицький
На Луганщині нацгвардієць збив ворожий безпілотник з автомата Калашникова
На Луганщині нацгвардієць збив ворожий безпілотник з автомата Калашникова
ГоловнаСуспільствоВійна

У Чернігові вивезли залишки руйнувань зі стадіону Гагаріна, заплановано розпочати ямковий ремонт транспортного коридору до Києва

Також розібрали завали на проспекті Миру.

У Чернігові силами ДСНС розібрали завали на проспекті Миру та вивезли залишки руйнувань зі стадіону імені Гагаріна.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Також стартувало відновлення проїзду на дорозі Н-27 Чернігів — Грем'яч. Зараз укладають щебенево-піщану основу об'їзної дороги.

Фото: t.me/kt20220224

Наразі відновлено рух через три переправи, ще на трьох триває робота, але вже суттєво полегшено логістику. 

Фото: t.me/kt20220224

“Дорожники проводять прибирання окремих ділянок доріг М-01, Н-27 та Р-56. Цього тижня заплановано розпочати ямковий ремонт транспортного коридору до Києва”, – зазначив він.

Фото: t.me/kt20220224

Фото: t.me/kt20220224

Нагадаємо, роботи з пошуку тіл загиблих на стадіоні Гагаріна у Чернігові тривали понад тиждень.

До обласного центру вперше з початку повномасштабної війни прибув вантажний потяг.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також