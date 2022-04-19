Грошову допомогу отримали чверть мільйона вимушених переселенців

Грошову допомогу отримали 250 тисяч вимушених переселенців.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Майже 1,5 млн людей офіційно зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи (ВПО, - ред.). Ми почали виплати для них із 8 квітня. По 2 тис. грн на кожного дорослого та по 3 тис. грн на дитину або особу з інвалідністю. Наразі вже 250 тисяч людей отримали свої кошти. Поступово будемо перераховувати гроші всім нашим вимушеним переселенцям”, – сказав очільник Уряду.

Шмигаль також повідомив, що уряд сьогодні затвердив порядок призначення субсидій та алгоритм їх розрахунку і виплат для тих населених пунктів, які зараз перебувають у тимчасовій окупації.

“Попри всі складнощі, держава продовжує фінансувати всі соціальні видатки: пенсії, допомоги, субсидії. Зокрема, уже профінансувано виплату пенсій на 37 млрд грн, або понад 75% всіх квітневих платежів”, – наголосив прем’єр-міністр України.

Нагадаємо, статут переселенця та щомісячні виплати тепер можна оформити у Дії.

На виплати для вимушених переселенців скерували перші 600 млн грн.