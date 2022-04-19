19 квітня міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов разом з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, міністром Польщі Міхалом Дворчиком, мером Львова Андрієм Садовим та головою Львівської ОВА Максимом Козицьким, відкрили першу чергу модульного містечка для внутрішньо переміщених осіб у Львові.

“Це модульне містечко – результат злагодженої роботи з нашими польськими партнерами, які надали його у надзвичайно короткі терміни. Сьогодні тут вже почали розміщувати переселенців зі східних областей України, серед яких жінки, діти та люди літнього віку, які вимушено покинули свої домівки”, –відзначив Олексій Чернишов.

Всього у Львові заплановано встановлення трьох модульних містечок для розміщення понад тисячі внутрішньо переміщених осіб. Інфраструктура одного містечка розрахована на розміщення 350 осіб та містить як житлові модулі, так і санітарні (туалет/душ), приміщення для приймання їжі та адміністративні модулі. Містечко забезпечено освітленням, опаленням, та, що важливо, – необхідними меблями та обладнанням.

Такий тип конструкцій є першим, що встановлений в Україні, та повністю відповідає технічним вимогам, особливостям клімату, є комфортним для тимчасового проживання в будь-яку пору року.

Наступний етап співпраці з польськими партнерами передбачає встановлення містечок для розміщення 5 тисяч осіб щомісяця.

“Ми розуміємо, що такий варіант розміщення людей є тимчасовим! Сьогодні Уряд активно напрацьовує програми довгострокових варіантів розв'язання житлових питань внутрішньо переміщених осіб та відновлення пошкодженого житлового фонду”, – наголосив Олексій Чернишов.

Він також висловив вдячність польським партнерам, які у такий складний для України час надають підтримку нашим біженцям та долучаються до розміщення ВПО на території України та подякував меру міста Львова Андрію Садовому, за оперативне виділення майданчиків під містечка та забезпечення їх комунікаціями.

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official