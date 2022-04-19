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На відновлення Ірпеня потрібно щонайменше $1 млрд, – Маркушин

У місті пошкоджено понад 1100 будівель, 115 – зруйновано повністю.

На відновлення Ірпеня потрібно щонайменше $1 млрд, – Маркушин
Фото: t.me/markushyn

Для відновлення всієї інфраструктури Ірпінської громади після масштабних руйнувань необхідно 1 мільярд доларів.

Про це повідомив міський голова звільненого від російських окупантів міста Ірпінь Київської області Олександр Маркушин.

"За підрахунками експертів та кошторисників, залучених Інвестиційною радою Ірпеня, для відновлення знищеного або пошкодженого житлового фонду Ірпеня знадобиться близько 850 мільйонів доларів. Водночас вартість відновлення знищеної міської інфраструктури становить близько 150 мільйонів доларів. Отже, для відновлення всієї інфраструктури Ірпінської громади після масштабних руйнувань окупантами потрібен 1 мільярд доларів", – написав Маркушин у телеграмі.

Фото: t.me/markushyn

Фото: t.me/markushyn

Фото: t.me/markushyn

Фото: t.me/markushyn

Раніше Маркушин повідомляв, що російські окупанти пошкодили понад 1100 будівель, 115 повністю зруйнували. Руйнування охопило 71% території міста. За даними ООН Unosat, в Ірпені пошкоджено чотири освітні заклади і три заклади охорони здоров'я.

За підрахунками Національної поліції, 30% Ірпеня повністю зруйновано

Ірпінь є одним з найбільш постраждалих міст Київської області. Від російських військ його звільнили 28 березня. Наразі в місті проведено перший етап розмінування. Комунальники разом з волонтерами почали розчищати вулиці, відновляється автомобільне сполучення та електроенергія.  

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