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В Ірпені пошкоджено понад 1000 будівель, 115 повністю зруйновано, - мер

Також пошкоджені 4 заклади освіти на 3 заклади здоров'я.

В Ірпені пошкоджено понад 1000 будівель, 115 повністю зруйновано, - мер
Фото: Макс Требухов

В Ірпені пошкоджено понад 1000 будівель - це 71% від території міста. Про це з посиланням на дані супутникового центру ООН Unosat заявив мер міста Олександр Маркушин.

За його словами, повністю зруйновано 115 будівель, 698 значно пошкоджено, 187 частково пошкоджено.

"На основі зроблених супутникових знімків аналітики ООН Unosat підрахували приблизну кількість зруйнованих та пошкоджених будівель в Ірпені. Виявлено щонайменше 1060 таких об’єктів житлової та соціальної інфраструктури. Зокрема, за даними ООН Unosat, це 4 заклади освіти та 3 заклади здоров’я. Аналітики центру зазначають, що знімки зроблені 31 березня 2022 року і дані є не повними через незначну хмарність", - зазначив мер.

Нагадаємо, Ірпінь є одним з найбільш постраждалих міст Київської області. Від російських військ його звільнили 28 березня. Наразі в місті проведено перший етап розмінування. Комунальники разом з волонтерами почали розчищати вулиці, відновляється автомобільне сполучення та електроенергія.  

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