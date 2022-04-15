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У Дії знову можна користуватися водійським посвідченням та техпаспортом

Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС знову працює.

У Дії знову можна користуватися водійським посвідченням та техпаспортом
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Фото: Олександр Ратушняк

У Дії знову можна користуватися водійським посвідченням та техпаспортом. Про це повідомив мінстр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

"Тепер ви знову можете показувати посвідчення водія і техпаспорт у застосунку Дія. Ми відновили таку можливість", - зазначив міністр.

Він також додав, що відновлено роботу Єдиного держреєстру транспортних засобів МВС. Права і техпаспорт підтягнуться в Дію автоматично після авторизації.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мінцифри вимкнуло деякі реєстри задля безпеки. Зокрема, також міністерство призупинило отримання нових заявок на оформлення єПідтримки.

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