У Дії знову можна користуватися водійським посвідченням та техпаспортом. Про це повідомив мінстр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер ви знову можете показувати посвідчення водія і техпаспорт у застосунку Дія. Ми відновили таку можливість", - зазначив міністр.

Він також додав, що відновлено роботу Єдиного держреєстру транспортних засобів МВС. Права і техпаспорт підтягнуться в Дію автоматично після авторизації.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мінцифри вимкнуло деякі реєстри задля безпеки. Зокрема, також міністерство призупинило отримання нових заявок на оформлення єПідтримки.