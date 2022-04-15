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Після російського обстрілу у Лисичанську загинув волонтер

Його дружина у важкому стані.

Після російського обстрілу у Лисичанську загинув волонтер
Фото: Сергій Гайдай

У Лисичанську, внаслідок обстрілу російських військ, загинув волонтер. Його дружина у важкому стані в реанімації. Подружжя з першого дня війни доставляли гуманітарну допомогу місцевим мешканцям. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"В одному з віддалених районів Лисичанська, сьогодні під час ворожого обстрілу загинув волонтер, його дружина у важкому стані в лікарні. Подружжя з перших днів війни волонтерили, вони доставляли гумдопомогу лисичанам. Мирні, добрі, позитивні.

Андрій, вічна пам‘ять…

Помолимося за одужання Ольги…" - написав Сергій Гайдай.

Нагадаємо, що за інформацією Генштабу, росіяни невдало намагались штурмувати Марʼїнку та облаштовують у школах Луганщини польові шпиталі.

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