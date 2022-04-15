Росія обстріляла евакуаційні автобуси зі Старобільська

Окупанти обстріляли два автобуси, якими мали евакуюватися люди зі Старобільська до Дніпра.

Є поранені і загиблі, повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова в Facebook. Дата обстрілу не уточнюється.

"Під час евакуації жителів з міста Старобільськ Луганської області до Дніпра по двох автобусах рашисти відкрили вогонь – є поранені та загиблі. Більш детальна інформація встановлюється", – написала вона.

Денісова зазначила, що росіяни вкотре застосовує зброю з метою недопущення евакуації мирного населення на території підконтрольні Україні.

Російські військові учора обстріляли евакуаційні автобуси в смт Борова Харківської області. Загинули семеро людей, ще 27 поранені.

Росіяни не вперше обстрілюють мирних українців, які хочуть евакуюватися. Тиждень тому вони завдали ракетного удару по вокзалу Краматорська. Загинули 57 людей. На вокзалі в основному були жінки, діти та літні люди.

Попри загрозу обстрілів, влада закликає українців евакуюватися з Луганщини і Донеччини, поки є можливість, адже ворог готує там ескалацію і виїзд мирних мешканців може стати неможливим. За сьогодні виїхали майже 3000 українців.