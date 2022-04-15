Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
Генштаб показав знищення колони російської техніки на Харківщині: окупантів підірвали разом із мостом
Генштаб показав знищення колони російської техніки на Харківщині: окупантів підірвали разом із мостом
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія обстріляла евакуаційні автобуси зі Старобільська

Є поранені та загиблі. 

Росія обстріляла евакуаційні автобуси зі Старобільська
Людмила Денісова
Фото: facebook/Людмила Денісова

Окупанти обстріляли два автобуси, якими мали евакуюватися люди зі Старобільська до Дніпра. 

Є поранені і загиблі, повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова в Facebook. Дата обстрілу не уточнюється. 

"Під час евакуації жителів з міста Старобільськ Луганської області до Дніпра по двох автобусах рашисти відкрили вогонь – є поранені та загиблі. Більш детальна інформація встановлюється", – написала вона.

Денісова зазначила, що росіяни вкотре застосовує зброю з метою недопущення евакуації мирного населення на території підконтрольні Україні.

Російські військові учора обстріляли евакуаційні автобуси в смт Борова Харківської області. Загинули семеро людей, ще 27 поранені.

Росіяни не вперше обстрілюють мирних українців, які хочуть евакуюватися. Тиждень тому вони завдали ракетного удару по вокзалу Краматорська. Загинули 57 людей. На вокзалі в основному були жінки, діти та літні люди.

Попри загрозу обстрілів, влада закликає українців евакуюватися з Луганщини і Донеччини, поки є можливість, адже ворог готує там ескалацію і виїзд мирних мешканців може стати неможливим. За сьогодні виїхали майже 3000 українців. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також