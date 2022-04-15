5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
Генштаб показав знищення колони російської техніки на Харківщині: окупантів підірвали разом із мостом
Генштаб показав знищення колони російської техніки на Харківщині: окупантів підірвали разом із мостом
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ГоловнаСуспільствоПодії

Покарання чоловіків призовного віку за виїзд з України має стосуватися лише депутатів або високопосадовців, - Стефанчук

"Ми будемо відшукувати такі норми, які можуть притягнути їх до відповідальності за порушення депутатської присяги та присяги державного службовця".

Покарання чоловіків призовного віку за виїзд з України має стосуватися лише депутатів або високопосадовців, - Стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук
Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Спікер повідомив, що у парламенті реєструють багато різних законодавчих ініціатив щодо відповідальності за перебування за кордоном під час війни чоловіків призовного віку. Але багато з них є спірними. 

Про це Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону UA разом.

«Ми намагаємося в Парламенті розглядати лише те, що віднаходить компроміс і є вкрай важливим для кожного громадянина. Тому, якщо нам і переглядати питання перебування тих чи інших чоловіків за кордоном, то воно повинно стосуватися винятково народних депутатів або високопосадовців, які в цей період, забувши про свою присягу, виїхали за межі України. Треба знаходити механізм повертати їх до України… і ми будемо відшукувати такі норми, які можуть притягнути їх до відповідальності за порушення депутатської присяги та присяги державного службовця», — заявив Стефанчук.

За його словами, важливо зрозуміти, що час для загравань, компромісів з агресором минув тоді, коли перший снаряд розірвався над територією України. У питанні ж відповідальності інших категорій громадян України має бути виважений підхід.

«Щодо інших громадян, дуже важливо, що кожен має працювати на своєму місці. Я не думаю, що робота наших волонтерів за кордоном менш важлива, ніж громадян, які залишилися в Україні. Тому дуже цінна і важлива робота і внесок в перемогу кожного», — наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, напередодні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що "СН" не буде голосувати за законопроєкт щодо відповідальності для чоловіків призовного віку, які поїхали за кордон і не повернулись у встановлений термін під час воєнного стану.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також