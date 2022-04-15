Покарання чоловіків призовного віку за виїзд з України має стосуватися лише депутатів або високопосадовців, - Стефанчук

"Ми будемо відшукувати такі норми, які можуть притягнути їх до відповідальності за порушення депутатської присяги та присяги державного службовця".

Спікер повідомив, що у парламенті реєструють багато різних законодавчих ініціатив щодо відповідальності за перебування за кордоном під час війни чоловіків призовного віку. Але багато з них є спірними.

Про це Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону UA разом.

«Ми намагаємося в Парламенті розглядати лише те, що віднаходить компроміс і є вкрай важливим для кожного громадянина. Тому, якщо нам і переглядати питання перебування тих чи інших чоловіків за кордоном, то воно повинно стосуватися винятково народних депутатів або високопосадовців, які в цей період, забувши про свою присягу, виїхали за межі України. Треба знаходити механізм повертати їх до України… і ми будемо відшукувати такі норми, які можуть притягнути їх до відповідальності за порушення депутатської присяги та присяги державного службовця», — заявив Стефанчук.

За його словами, важливо зрозуміти, що час для загравань, компромісів з агресором минув тоді, коли перший снаряд розірвався над територією України. У питанні ж відповідальності інших категорій громадян України має бути виважений підхід.

«Щодо інших громадян, дуже важливо, що кожен має працювати на своєму місці. Я не думаю, що робота наших волонтерів за кордоном менш важлива, ніж громадян, які залишилися в Україні. Тому дуже цінна і важлива робота і внесок в перемогу кожного», — наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, напередодні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що "СН" не буде голосувати за законопроєкт щодо відповідальності для чоловіків призовного віку, які поїхали за кордон і не повернулись у встановлений термін під час воєнного стану.