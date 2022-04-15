Поліцейський з місцевими "мисливцями" відстежили пересування ворожої техніки і за вдалої нагоди погнали один із БТРів у ліс.

На Чернігівщині співробітник обласного департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції і тероборонівці захопили БТР російських окупантів.

Про це повідомили в Нацполіції.

"Під час боїв, які точилися на Чернігівщині, працівник обласного управління ДВБ НПУ, 40-річний Олег Петрусенко спільно зі своїми побратимами з тероборони засікли рух ворожої техніки. Поліцейський з місцевими "мисливцями" відстежили пересування і за вдалої нагоди погнали один із БТРів у ліс. Тікаючи від українців, рашисти потрапили у прилуцькі болота. Зрозуміли, що опинилися у пастці, і вирішили підпалити свою бронетехніку. Однак наші хлопці встигли відбити трофей і загасити вогонь", - зазначили в НПУ.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

За словами правоохоронців, після ремонту техніку відправлять на потреби Збройних сил України.

Нагадаємо, сьогодні 10 гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів.

За даними Генштабу, втрати російських загарбників станом на 15 квітня склали понад 20 тисяч особового складу, а також 756 танків, 1976 бойових броньованих машин, 1443 одиниці автомобільної техніки та ін.

Захисники Маріуполя розповіли, що їм вдалося знищити 46 танків, підбити 27, а також підбити і знищити 69 БМП та БМТ, 30 БТРів та іншу ворожу техніку.