Знищення крейсера “Москва” є важливим символом для України, – Корнієнко

"Це саме той корабель, який наші сміливі прикордонники острову Зміїний відправили туди, куди його відправили”.

Знищення крейсера “Москва” – це важливий символ для України.

Про це на брифінгу заявив перший заступник Верховної Ради України Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.ua.

“У цій війні у нас було багато символів. Вони є. Мабуть, і будуть. Один з перших, з чим асоціюється ця війна, це острів Зміїний. Як ми пам’ятаємо, військовий корабель там як раз був той крейсер “Москва”. Йому надходити сигнали. Тому, я думаю, що такі символи дуже важливі”, – заявив він.

Віцеспікер нагадав, що українські збройні сили щодня підбивають велику кількість бойової техніки країни-окупанта.

“Це різна техніка, літаки. Але така з назвою («Москва») одиниця техніки – дуже символічно. До того ж це саме той корабель, який наші сміливі прикордонники острову Зміїний відправили туди, куди його відправили”, – додав Корнієнко.

Він додав, що не буде коментувати військовий аспект підбиття “Москви”.

“Але цей корабель мав досить специфічне озброєння протиповітряної оборони. Там були ракети та елементи систем ППО “С-300”, якщо вірити навіть Вікіпедії. Тому це додаткова символічність. У нас заблоковані порти. У нас туди-сюди ходять ці російські кораблі, як у себе вдома вони переміщуються в наших акваторіях. І росіяни завжди казали, що у нас проблеми «з небом». Тут як раз корабель, який створює проблеми нам з небом, пішов на дно. Так само, думаю, піде на дно країна-агресор. З Москвою чи без Москви. То вже інше питання. Чи буде вона горіти чи ні. Це питання вчора також обговорювалося. Наскільки далеко зайде цей символізм. Але факт, що країна-агресор має забратися з України, цей символ ще раз підтверджує”, – сказав він.

Нагадаємо, керівник проєкту в Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко заявив, що на борту крейсера "Москва" могли бути ядерні боєголовки.

В Оперативному командуванні "Південь" Збройних сил України підтвердили, що підбитий українською крилатою ракетою "Нептун" крейсер "Москва" загорівся і затонув.

Це сталося біля острова Зміїний, неподалік від Одеси.