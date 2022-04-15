Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
Генштаб показав знищення колони російської техніки на Харківщині: окупантів підірвали разом із мостом
Генштаб показав знищення колони російської техніки на Харківщині: окупантів підірвали разом із мостом
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, - інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, - інформація від киян
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
14 моряків крейсера "Москва" привезли до окупованого Севастополя, - ЗМІ
14 моряків крейсера "Москва" привезли до окупованого Севастополя, - ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

На борту крейсера "Москва" могли бути ядерні боєголовки, - Андрій Клименко

За штатом на кораблі є 2 ядерні боєголовки до крилатих ракет.

На борту крейсера "Москва" могли бути ядерні боєголовки. Про це заявляє керівник проєкту в Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

"Фахівці кажуть, що за штатом на борту ркр "Москва" є 2 ядерні боєголовки до крилатих ракет (можливо для багатьох це новина, але так і є, це корабель - носій ядерної зброї), - пише Клименко. - Де ці боєголовки? Де вони були під час вибуху боєзапасу? Де точка на мапі? Координати? - Це компетенції РБ ООН, МАГАТЕ...До цього мають негайно долучитися прибережні держави Чорного моря - Туреччина, Румунія, Болгарія, Грузія".

Нагадаємо, В Оперативному командуванні "Південь" Збройних сил України підтвердили, що підбитий українською крилатою ракетою "Нептун" крейсер "Москва" загорівся і затонув.

Це сталося біля острова Зміїний, неподалік від Одеси.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також