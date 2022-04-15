На борту крейсера "Москва" могли бути ядерні боєголовки, - Андрій Клименко

За штатом на кораблі є 2 ядерні боєголовки до крилатих ракет.

На борту крейсера "Москва" могли бути ядерні боєголовки. Про це заявляє керівник проєкту в Інститут Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

"Фахівці кажуть, що за штатом на борту ркр "Москва" є 2 ядерні боєголовки до крилатих ракет (можливо для багатьох це новина, але так і є, це корабель - носій ядерної зброї), - пише Клименко. - Де ці боєголовки? Де вони були під час вибуху боєзапасу? Де точка на мапі? Координати? - Це компетенції РБ ООН, МАГАТЕ...До цього мають негайно долучитися прибережні держави Чорного моря - Туреччина, Румунія, Болгарія, Грузія".

Нагадаємо, В Оперативному командуванні "Південь" Збройних сил України підтвердили, що підбитий українською крилатою ракетою "Нептун" крейсер "Москва" загорівся і затонув.

Це сталося біля острова Зміїний, неподалік від Одеси.