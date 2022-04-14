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У російському міноборони заявили, що крейсер "Москва" затонув

У повідомленні йдеться, що крейсер пішов на дно під час буксирування.

У російському міноборони заявили, що крейсер "Москва" затонув
Ракетний крейсер 'Москва' Чорноморського флоту 06 квітня 2022 р
Фото: sevastopol.info

У російському міноборони заявили, що крейсер "Москва" затонув у Чорному морі під час буксирування. Про це повідомляє ТАСС.

"Крейсер "Москва" затонув при буксируванні в умовах шторму", - заявили у ТАСС.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони РФ повідомляли, що "Москва" затонула після сигналу SOS. Зазначалося, що на найбільшому крейсері Чорноморського флоту почалася пожежа, під час якої здетонував боєприпас і стався вибух. Екіпаж корабля було евакуйовано.

Крейсер "Москва" перебував за 25-30 миль від острова Зміїний поряд з Одесою. Причини пожежі встановлюють, але основна версія – ракетний удар.

Ракетний крейсер 'Москва' Чорноморського флоту 06 квітня 2022 р
Фото: sevastopol.info
Ракетний крейсер 'Москва' Чорноморського флоту 06 квітня 2022 р

Пізніше в оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що підбитий українською крилатою ракетою "Нептун" крейсер "Москва" загорівся і затонув.

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