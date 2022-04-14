14 моряків крейсера "Москва" привезли до окупованого Севастополя, - ЗМІ

Доля майже 500 інших невідома.

До Севастополя привезли 14 моряків крейсера "Москва", який був ушкоджений і затонув через удари українських протикорабельних крилатих ракет "Нептун".

Як повідомляє "РБК-Україна", в окупований Севастополь карети "швидкої" доставили 14 моряків, серед яких і начальник медичної служби корабля. Доля решти 496 членів екіпажу невідома.

Російські військовослужбовці прибули до причалу на швидкісному катері; тут на них вже чекали карети швидкої допомоги.

Нагадаємо, 13 квітня російський ракетний крейсер "Москва" був ушкоджений ударами протикорабельних крилатих ракет "Нептун", які випустили українські захисники. Судно почало горіти в Севастопольській бухті.

Сьогодні стало відомо, що крейсер затонув. Інформацію підтвердили в Оперативному командуванні "Південь" Збройних сил України.