У школі та дитсадку с. Богданівка Броварського району на Київщині російські загарбники облаштували собі штаб та лікарню, а після звільнення території окупанти підірвали обидва навчальні заклади. Стіни школи уціліли, а дитсадок повністю зруйнований. Зазнали руйнувань також ще 2 школи.

Наслідки перебування росіян у Богданівці проєкт "Український свідок" показав на відео.

Нині в Богданівській загальноосвітній школі I–III ступенів замість підручників, зошитів, портфелів та усміхнених дітей можна побачити лише уламки від скла, даху та меблів, а замість дзвінка чути лише свист вітру між вибитими вікнами.

"Знищено один садочок і одну школу. Дві школи пошкоджено частково. Там відновити навчальний процес без ремонту неможливо, але вони підлягають ремонту.", - зазначив заступник селищного голови Великої Димерки, куди входить с. Богданівка, Олександр Куценко.

За словами Куценка, спершу мають провести експертизу в зруйнованих навчальних закладах, після якої будуть вирішувати: відновлювати школу чи створювати проєкт нового навчального закладу.

Наразі місцева влада буде просити виділення додаткових шкільних автобусів для забезпечення процесу у школах, які збереглися в ОТГ. "Я думаю, що протягом 10 днів буде відновлено онлайн навчання, а решта буде задіяно на відновлення навчального процесу: прибирання і приведення у відповідність, де менш пошкоджено", - додав заступник селищного голови.

Нагадаємо, проєкт "Український свідок" (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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