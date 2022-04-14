Це перша атака за останні 10 днів.

Російська армія у четвер, 14 квітня, вперше за 10 днів завдала удару по Сумщині, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Велика Писарівка. Російська ворожа сторона обстріляла наші території. Подробиці згодом", – написав він у телеграмі о 17:13.

Згодом в ефірі "Суспільного" Живицький розповів, що кілька годин тому сталися обстріли деяких прикордонних населених пунктів Сумської області з артилерії чи з мінометів.

"Були скинуті 120 мм міни, є пошкоджені приватні будинки. Одна міна зруйнувала приватний будинок, прямо залетіла в хату до людей", – сказав очільник Сумської області.

Фото: t.me/Zhyvytskyy

Як повідомляли, сьогодні Росія завдала ракетний удар по Чернігівщині. При цьому ворог використав заборонене міжнародним правом озброєння. Загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні. Попередньо, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу "Точка-У".