Українська розвідка оприлюднила дані про воєнних злочинців із найвищого командного складу росармії

За участь у російській агресії на Донбасі один із них навіть отримав військове звання генерал-полковника.

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про російських воєнних злочинців, котрі належать до найвищого командного складу російської армії.

Серед них - Олександр Санчик та Андрій Сердюков.

"Санчик Александр Семёнович" бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну – командує підрозділами 35-ї армії, виділеними до складу угруповання військ “Схід”. У період із лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення Києва із західного напрямку. Військовослужбовці зазначених підрозділів причетні до військових злочинів проти мирного населення Київської області", - повідомили в ГУР.

Андрій Сердюков, за даними української розвідки, командує угрупуванням повітряно-десантних військ.

"Підлеглі Сердюкову підрозділи причетні до військових злочинів проти мирного населення. Керував підрозділами Південного військового округу під час анексії Криму у лютому 2014 року, під час бойових дій на Донбасі. Відповідав за формування на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей 1 та 2 армійських корпусів російських військ, здійснював безпосереднє керівництво ними", - зазначили в Головному правлінні розвідки.

В ГУР підкреслили, що за участь у російській агресії на Донбасі Сердюков отримав військове звання генерал-полковника.

Біографію, паспортні дані, адреси реєстрації та іншу інформацію про російських загарбників українська розвідка зібрала на своєму сайті за посиланнями: Санчик і Сердюков.

Нагадаємо, 7 квітня ГУР українського Міноборони оприлюднило список окупантів з Хабаровська, що відповідальні за військові злочини РФ на Київщині. А раніше в мережу виклали список окупантів з Нижнього Новгорода, які відповідальних за вбивства українців у Київській області.